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sergisi açıldı

20. yüzyılın en önemli opera sanatçılarından vefatının 10. yılında kişisel eşyalarından hazırlanan sergiyle anılıyor

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018
Leyla Gencer sergisi açıldı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 20. yüzyılın en önemli opera sanatçıları arasında gösterilen 'i vefatının onuncu yıldönümünde özel bir sergiyle anıyor. Küratörlüğünü Prof. 'nın üstlendiği "Leyla Gencer: Primadonna ve Yalnızlık" başlıklı sergi, Gencer'in kişisel eşyalarından özel bir seçkiyi, yaşamının farklı kesitlerinden kayıtlarla bir arada izleyiciye sunuyor.
Sergi önceki akşam küratörü Prof. Yekta Kara, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı , Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Hamedi, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak ve Genel Müdür Ahmet Erenli'nin katılımıyla açıldı. Sergi, 10 Ekim'e dek Borusan Müzik Evi'nde ziyaret edilebilecek.
İKSV ayrıca, Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi işbirliğinde, Leyla Gencer Şan Yarışması'nın dokuzuncusunu 23-28 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenleyecek. 9. Leyla Gencer Şan Yarışması final serisinde 15 ülkeden, aralarında Türkiye'den de 14 sanatçının bulunduğu 44 şancı yarışacak.
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Leyla Gencer sergisi açıldı
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