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Cezayir’in ünlü sesi Taha kalbine yenildi

Cezayir asıllı 59 yaşındaki ünlü şarkıcı , önceki akşam Paris’teki evinde uyurken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 13.9.2018
Cezayir’in ünlü sesi Taha kalbine yenildi
Rai müziğinin ünlü ismi Cezayir asıllı şarkıcı , Fransa'nın başkenti Paris'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Le Parisien gazetesi, ünlü sanatçının ölüm haberini ailesinin duyurduğunu yazdı. Haberde, 59 yaşındaki sanatçının, önceki akşam, Paris'teki evinde uyurken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. Taha, 1990'lı yıllarda "Ya Rayah", "Abdel Kader" ve "Ida" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştı. 10 yaşındayken, Cezayir'in batısında yer alan liman şehri Oran'dan Fransa'nın Alsace bölgesine göç etmiş bir ailenin çocuğu olan Taha, Oran şehrine özgü müzik türü Rai tarzı parçalarıyla büyük beğeni toplamıştı.

YENİ ALBÜMÜ ÇIKACAKTI
Rai müziği, özellikle Cezayir'in Fransız sömürgeciliğine başkaldırması ve sömürüye karşı mücadele hareketlerinde önemli yer etmişti. Rai, 1980'li yıllardan itibaren uluslararası çapta tanınmış ve Taha'nın şarkıları ile tüm dünyaya yayılmıştı. Taha'nın yeni bir albüm üzerinde çalıştığı ve 2019 başında yeni albümüyle sevenleriyle buluşmayı planladığı öğrenildi.
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Cezayir’in ünlü sesi Taha kalbine yenildi
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