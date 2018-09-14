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Türk filmleri haftası başlıyor

ZEKİ ÖZKESKİN Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018
TÜRK filmlerini ve Yunanistan'ın Kos (İstanköy) adasıyla buluşturacak olan "Bodrum Türk Filmleri Haftası" bu yıl 13-22 Eylül arasında düzenleniyor. Etkinlikte yapımcı, oyuncu, yapım şirketleri, dağıtım şirketleri bir araya gelecek. Yaşam Boyu Onur Ödülü Fatma Girik'e, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Onur Ödülü Ayşen Gruda'ya, SİSAY Emek ödülü Sumru Yavrucuk, , ile Bahar Öztan'a, SİSAY Başarı Ödülü Zerrin Tekindor ile Timuçin Esen'e ve SİSAY Genç Başarı Ödülü, Enes Batur'a verilecek. Film gösterimleri 16-22 Eylül arasında Bodrum ve Kos Adası'nda gerçekleşecek.
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Bodrum Türk filmleri haftası başlıyor
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