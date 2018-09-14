Bu hafta vizyona giren filmler (14 Eylül 2018)

THE PREDATOR

Predator, tehdit altında olan insan ırkını, ölümcül Predator ırkından korumaya çalışan bir ekibin mücadelesini anlatıyor. Küçük bir çocuğunun yaptığı yanlışlık, evrenin en ölümcül avcıları olan Predator ırkının gezegene geri dönmesine neden olur. Onlar artık hiç olmadığı kadar güçlü, zeki ve ölümcüldür. Irk kendilerini diğer türlerden topladıkları DNA örnekleri ile oldukça geliştirmiştir. İnsanlık büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. İnsan ırkının sona ermesini ise sadece eski askerler ve hoşnutsuz bir fen öğretmeninden oluşan uyumsuz bir ekip engelleyebilir.