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Keskin, dört farklı oyunda boy gösterecek

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018
Keskin, dört farklı oyunda boy gösterecek
Eylül ayının gelmesiyle birlikte sanat sezonunda hareketli günler başladı. Sergilerin, fuarların birbirini takip ettiği bugünlerde yeni oyunlar da gün yüzüne çıkıyor, perdeler yavaş yavaş açılıyor. 'Haliç'in Öte Yanında Tiyatro' sloganıyla Ekim ayında 17'nci sezonuna perde açacak olan Semaver Kumpanya, altı farklı oyunla izleyicilerle Çevre Tiyatrosu'nda buluşmaya hazırlanıyor.
Topluluk, Işıl Kasapoğlu'nun yöneteceği 'Madde 22' oyununu seyirciyle buluşturacak.
ABD'li Joseph Heller'in 2. Dünya Savaşı'nda yaşadığı deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı ve oyunlaştırdığı 'Madde 22', kara komedi klasikleri arasına girerek izleyicilerde büyük ilgi uyandırmış bir eser. Oyunun kadrosu henüz belli değil ancak Sarp Aydınoğlu, ve Sezin Bozacı'nın kadroda olacağını öğrendim.
Keskin bu oyunla birlikte 'Akşam Yemeği', 'Cimri' ve 'Metot'ta olmak üzere dört farklı oyunda sahneyece çıkacak. Topluluk ayrıca, 'Mağrur Fil Ölüleri' ve 'Işıklar Söndüğünde' adlı oyunları da sahneleyecek.

JANSET'İN PARTNERİ BELLİ OLDU GERGEDAN
Yapım'ın 'Romantizma' adlı oyununda yıllar sonra sahneye dönen Janset'e eşlik edecek oyuncu belli oldu. İki perdelik evlilik komedisinin anlatılacağı oyunda ünlü oyuncuya Gökçe Özyol eşlik edecek. Oktay Şenol'un yöneteceği, Murat Dişli, Alper Atakan ve Zeki Enes Akkan'ın yazdığı komedi 13 Ekim'de Akasya AKS Sahne'de perdelerini açacak. Bunların yanı sıra diğer oyunlardan 'Yetersiz Bakiye' yarın Kadıköy 'nde sahnelenecek. Ayrıca Hakan Yılmaz'la Ebru Cündübeyoğlu'nun başrolünü paylaştığı 'Ölü'n Bizi Ayırana Dek', 'Patates' ve çocuk oyunu 'Canım Kardeşim' de devam edecek.
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Keskin, dört farklı oyunda boy gösterecek
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