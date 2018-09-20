Üsküp’te Yahya Kemal’e vefa günü

Unutulmaz eserleriyle Türk edebiyatına damgasını vuran büyük şair Yahya Kemal Beyatlı
'nın anısına Üsküp'te şiir şöleni düzenlendi. Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB
) tarafından organize edilen program büyük ilgiyle karşılandı. Eski Üsküp Çarşısı'ndaki tarihi Sulu Han'da düzenlenen programa Makedonya Kültür Bakanı Asaf Ademi ve MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin'in yanı sıra Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, Türkiye, Makedonya, Kosova, Azerbaycan, Kerkük
, Gagavuzya, Bulgaristan
ve Batı Trakya
'dan şairler ve şiir sevenler katıldı. Bakan Asaf Ademi yaptığı konuşmada Üsküp doğumlu Yahya Kemal Beyatlı'nın 20. yüzyıla iz bırakmış bir isim olduğunu ifade ederek "İçinde bulunduğumuz çarşının sokaklarında Yahya Kemal Beyatlı'nın izlerini günümüzde de görebileceğinizi söyleyebilirim" dedi. Etkinliği Yahya Kemal Beyatlı'nın 60. ölüm yıl dönümü vesilesi ile düzenlediklerini dile getiren MATÜSİTEB Başkanı Emin ise "Balkanlar'da, Makedonya'da özellikle Üsküp'te Türkçe, devamlı farklı sanatsal programlarda, edebi eserlerde anılmıştır ve canlı kalmıştır. Bu akşam da Üsküp'teki Türkçe varlığını bir daha kanıtlamak, pekiştirmek ve canlandırmak adına Türkçe Şiir Şöleni yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.