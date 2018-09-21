TIR tiyatrosu 40 yıl sonra Anadolu yollarında

Orhan Kemal'in 'Üç Kağıtçı', Necip Fazıl Kısakürek'in 'Reis Bey', Dostoyevski'nin 'Suç ve Ceza' ile Turgut Özakman'ın 'Fehim Paşa Konağı' gibi eserlerinin sanatseverlerin beğenisine sunulacağı yeni sezonda yerli ve yabancı 160 eseri tiyatroseverlere sunmayı hedefleyen DT, Ankara'da 8 yeni oyun sahneleyecek. Sezonda 'Tahtsız Kraliçe', 'Kış Masalı', 'Misafir', 'Divane Ağaç', 'Ben Anadolu', 'Sevda Dolu Bir Yaz', Hırçın Kız' , 'Radyum Kızları' , 'Kendi Gök Kubbemiz' gibi oyunların seyirciyle buluşacağını belirten DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, SABAH'a yeni sezonu değerlendirdi. Sezonun kapanmasının hemen ardından özel hazırlanmış TIR'la oyunları izleyemeyen seyircinin ayağına gideceklerini belirtti. Nerede seyirci varsa oraya gideceklerini söyleyen Kurt, "Yeni bir sosyal sorumluluk çalışması olarak hayata geçireceğiz 'Kamyon, TIR Tiyatrosu' projesini. Projeyle birlikte DT'nin ulaşamadığı köylere, küçük yerleşim alanlarına ulaşıp, oradaki çocuklarımıza, gençlerimize de tiyatro oyunlarını sahneleyeceğiz. Projeye mayıs ayında başlanacak. Ayrıca oyunları sezon içinde kaçıranlara yönelik 12 bölgede nöbetçi tiyatroları devreye sokuyoruz" dedi.







YENİ PROJELER

Aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş Türk masalları için de bir çalışma yürüteceklerini bildiren Kurt, "Türk masallarımızla ilgili bir hazırlık yaptık. Türk masallarını hem yurt içi hem de yurt dışında anlatacak bir ekip oluşturduk. Şu anda İzmir Devlet Tiyatrosu'nca yapılan Türk masallarından oluşan bir oyunumuz var" diye konuştu. Kurt, sonbaharda Çanakkale'de Troya'yı anlatan bir tiyatro eserinin sahneleneceğini ayrıca Sivas Kongresi, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılına yönelik özel projeleri de hayata geçireceklerini anlattı. Yeni sezonda 3 yeni oyunla perde açacak olan İstanbul Devlet Tiyatrosu ise Ankara'dan sonra en çok yeni oyuna yer verecek ikinci şehir olacak. DT, yeni sezonda ayrıca bazı projeleri de hayata geçirecek. 12 yerleşik bölgede ilk defa oynanacak 12 kadın yazarın eserini yine 12 kadın yönetmen sahneye taşıyacak. Proje kapsamında üniversitelerin yazarlık bölümünde eğitim alan öğrencilerin eserleri de bu sezon sahneye koyulacak.





NÖBETÇİ TİYATRO DEVREYE SOKULUYOR

Türk müzikallerinin gösterimiyle ilgili çalışma yürüten DT, gelecek sezon mayıs ayından itibaren Türk müzikallerini antik tiyatrolarda sanatseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Bunun yanı sıra geçen sezon gerçekleştirilen 'Nöbetçi Tiyatro' uygulaması da devam edecek. Yeni tiyatro sezonunun biletleri, internet üzerinden ve DT gişelerinden satışa sunulacak, perdeler 1 Temmuz 2019 tarihine kadar açık olacak. Tiyatroseverlerin yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurt, "DT tarihinde ilk kez mayıs - haziran aylarında Ankara, Sivas, Trabzon, Konya ve Bursa'da başlatılacak olan 'Nöbetçi Tiyatro' uygulamasını devreye sokuyoruz. Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından sanatseverleri tüm oyunları izlemesini sağlayacağız. 15 Mayıs 1 Temmuz tarihleri arasında yerleşik yerlerde oyunları kaçıranlara yönelik nöbetçi tiyatroları devreye sokacağız. 12 bölgede yapılacak uygulamadaki amaç, sezon içinde oyunları kaçıranların izlemesini sağlamak" şeklinde konuştu.





BUGÜN NELER OLDU

Madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında daha önce Adana Devlet Tiyatrosu tarafından "Yarınlara Geç Kalmadan" isimli bir oyunu sahnelediklerini dile getiren Kurt, uyuşturucunun zararlarına dikkati çekme, ailelerde farkındalık oluşturma amaçlı sahneye taşınan bu oyunun yeni sezonda Türkiye turnesi yapılacağını aktardı. Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde, 4 yıldır devam eden cezaevlerine dönük çalışmanın yeni sezonda da süreceğini belirten Kurt, ayrıca kütüphanelerde bir süredir çocuklar için gerçekleştirilen atölye çalışmalarının yeni dönemde müzelerde de yaygınlaştırılacağını bildirdi.