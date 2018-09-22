Eric Roberts Antalya’ya geliyor

ABD'lı oyuncu Eric Roberts, 55'inci Uluslararası Antalya
Film Festivali için Türkiye'ye geliyor. Hayranlarına gönderdiği videoyla bir de mesaj yollayan Roberts, "Antalya Film Festivali
'ni takip edin, harika filmler var. Ben de varım" dedi. Kariyerinin ilk yıllarında başrollerinde oynadığı King of the Gypsies (1978) ve Star 80 (1983) filmleriyle Altın Küre
adaylıkları kazanan Eric Roberts, 1985'te 'Runaway Train' filmindeki rolüyle Oscar'a aday gösterilmişti. Roberts "Ayla" filminde de ABD'li generali canlandırmıştı.