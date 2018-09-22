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Eric Roberts Antalya’ya geliyor

Giriş Tarihi: 22.9.2018
Eric Roberts Antalya’ya geliyor
ABD'lı oyuncu Eric Roberts, 55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali için Türkiye'ye geliyor. Hayranlarına gönderdiği videoyla bir de mesaj yollayan Roberts, "'ni takip edin, harika filmler var. Ben de varım" dedi. Kariyerinin ilk yıllarında başrollerinde oynadığı King of the Gypsies (1978) ve Star 80 (1983) filmleriyle adaylıkları kazanan Eric Roberts, 1985'te 'Runaway Train' filmindeki rolüyle Oscar'a aday gösterilmişti. Roberts "Ayla" filminde de ABD'li generali canlandırmıştı.
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Eric Roberts Antalya’ya geliyor
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