‘Tatar Ramazan’ tiyatro sahnesinde

İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
, 2018- 2019 tiyatro sezonunu 3 Ekim'de açıyor. Geçtiğimiz sezonu 46 oyun ve 567 bin izleyiciyle kapatan Şehir Tiyatroları, tarihinin en başarılı dönemlerinden birini yaşamıştı. Şu sıralar dede olma sevinci yaşayan Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur; geçtiğimiz sezonun çok başarılı geçtiğini, bu başarıyı önümüzdeki sezon da devam ettirmeyi amaçladıklarını söyledi. Uygur, "Biz Şehir Tiyatroları olarak her kesimden izleyiciye hitap etmek zorundayız. O yüzden oyun yelpazesini geniş tuttuk. Komedi isteyen komedi, dönem isteyen dönem, dram isteyen dram izleyecek. Her zevke göre güzel oyunlarımız olacak" dedi. Uygur, sezonla alakalı detayları yakında paylaşacak. Öne çıkan iki oyununu önceden paylaşayım: Fazıl Hayati Çorbacıoğlu'nun 'Koca Sinan' adlı eseriyle Kerim Korcan'ın 'Tatar Ramazan
' adlı eserleri sahneye uyarlanacak. Bu iki güçlü oyunun cast çalışmaları devam ediyor. Kadir İnanır
'la özdeşleşen 'Tatar Ramazan'ı kimin oynayacağını şimdiden merak ediyorum. Şehir Tiyatroları bünyesinde, Emir Kusturica'nın kült eseri 'Underground' (Yeraltı) da tiyatro sahnesine taşınacak. Şehir Tiyatroları'nda biri yeni 21 oyun sahnelenecek. Yeni oyun 'Can Yeleği' mülteci konusunu ele alıyor. Oyunda Elçin Atamgüç ve Oğuzhan Oğuz rol alıyor. Geçen sezonun en çok izlenen oyunları arasında yer alan, usta sanatçı Zihni Göktay
'ın başrolünde olduğu iki oyun 'Cibali Karakolu' ve 'Hisse-i Şayia' ile adlı oyunlarıyla 'Bizim Aile', 'Şahane Züğürtler', 'Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar', 'On İki Öfkeli Adam' oyunları da seyirciyle buluşmaya devam edecek. İDOB'TA 'DON KİŞOT' ZAMANI
İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi yeni sezona Rossini'nin ölümünün 150'nci yıl dönümüne ithafen hazırlanan Açılış Konseri ile başlayacak. Konser, 28 Eylül'de Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde sahnelenecek. İDOB, temasını idealizm olarak belirledi. İdealizm denince ilk akla gelen figür ise 'Don Kişot'. 'Don Kişot' teması, bu sezon opera, müzikal, çocuk oyunu ve konserlerde karşımıza çıkacak. J. Massenet'nin en son eseri 'Don Kişot Operası', Recep Ayyılmaz rejisi ile, 19 Ocak'ta Türkiye prömiyerini yapacak. Önceki sezonlarda sahnelenen M. Leigh'in 'Mançalı Şövalye Müzikali' ise Murat Göksu rejisi ile Mayıs ayında sahnede olacak. L. Minkus'un, 'M.Petipa' koreografisi ve Ayşem Sunal Savaşkurt'un sahne düzenlemesi ile 'Bale' de Ekim ayında sahnelenmeye devam edecek. Ayrıca 'Don Kişot'; Ocak'ta çocuklarla buluşacak. 'PROFESYONEL' DOKUZUNCU SEZONUNDA
2 EKİM Salı günü perde açacak olan Devlet Tiyatroları; Orhan Kemal'in 'Üç Kağıtçı', Necip Fazıl Kısakürek'in 'Reis Bey', Dostoyevski'nin 'Suç ve Ceza' ile Turgut Özakman
'ın 'Fehim Paşa Konağı' gibi eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak. Tüm bölgelerde yeni sezonda yerli ve yabancı 160 eseri tiyatroseverlere sunmayı hedefleyen Devlet Tiyatroları, Ankara'da sekiz yeni oyun sahneleyecek. Ankara'dan sonra üç yeni oyunla, en çok yeni oyuna yer veren ikinci şehir olan İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda, 'Hırçın Kız', 'Radyum Kızları' ve 'Kendi Gök Kubbemiz' oyunları seyircinin beğenisine sunulacak. Shakespeare'in ölümsüz eseri 'Hırçın Kız', Yücel Erten rejisiyle sahnelenirken, 24 kişilik kadrosuyla dikkat çekiyor. Kadroda Hakan Meriçliler de var. Oyun, 11 Ekim'de Cevahir Sahnesi'nde perdelerini açacak. İstanbul Devlet Tiyatrosu bünyesinde ayrıca, Yetkin Dikinciler ve Bülent Emin Yarar'ın rol aldığı 'Profesyonel' oyunu, dokuzuncu sezonda da sahnelenmeye devam edecek.