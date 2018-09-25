Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kültür Sanat Haberleri > CI’ya 74 bin ziyaretçi

CI’ya 74 bin ziyaretçi

20-23 Eylül’de düzenlenen Contemporary Istanbul’da (CI) 83 galeri, 400’ü yabancı 650 sanatçının yaklaşık 2 bin eseri yer aldı

Giriş Tarihi: 25.9.2018
CI’ya 74 bin ziyaretçi
Çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul (CI), sona erdi. 20-23 Eylül arasında Lütfi Kırdar Rumeli Salonu ve 'nde düzenlenen fuarda, 54'ü yurtdışından 83 galeri, 400'ü yabancı 650 sanatçının yaklaşık 2 bin eseri yer aldı. 74 binin üzerinde ziyaretçinin takip ettiği fuarda Emre Yusufi'nin "Divine Selfie" adını verdiği selfie çeken Herkül'ü tasfir eden eseri büyük ilgi gördü. Fuarın kapanış gününde Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, "Bu ilgi, İstanbul'a olan ilginin arttığını ve şehrin sanat ortamının ilgiyi çeker şekilde geliştiğini göstermektedir" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
CI’ya 74 bin ziyaretçi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN