CI’ya 74 bin ziyaretçi

Çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul (CI), sona erdi. 20-23 Eylül arasında Lütfi Kırdar Rumeli Salonu ve İstanbul Kongre Merkezi
'nde düzenlenen fuarda, 54'ü yurtdışından 83 galeri, 400'ü yabancı 650 sanatçının yaklaşık 2 bin eseri yer aldı. 74 binin üzerinde ziyaretçinin takip ettiği fuarda Emre Yusufi'nin "Divine Selfie" adını verdiği selfie çeken Herkül'ü tasfir eden eseri büyük ilgi gördü. Fuarın kapanış gününde Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, "Bu ilgi, İstanbul'a olan ilginin arttığını ve şehrin sanat ortamının ilgiyi çeker şekilde geliştiğini göstermektedir" dedi.