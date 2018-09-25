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Semt pazarında film mekânı keşfi

Macar yönetmen , için ’ya geldi. Forum’a özel atölye düzenleyecek Tarr film çekimi için semt pazarını gezdi

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018
Semt pazarında film mekânı keşfi
'nın ana medya sponsoru olduğu 55. Uluslararası Antalya için geri sayım başladı. Bu yıl 29 Eylül-5 Ekim arasında gerçekleşecek festival için ünlü yıldızlar da 'ya gelmeye başladı. Yeni nesil yönetmenlere öncülük etmesiyle tanınan Macar yönetmen , festival kapsamında bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Forum'a özel bir atölye düzenlemek üzere Antalya'da bulunuyor. Bela Tarr kendisi tarafından seçilen 12 katılımcıyla önceki gün ilk kez bir araya geldi. Uluslararası Antalya Film Festivali için atölye çalışmalarına başlayan ünlü yönetmen ve 12 katılımcı proje geliştirme toplantılarının ardından yapacakları çekimler için Antalya'nın semt pazarlarında mekân keşfine çıktı. Kaleiçi gibi turistik bölgeleri de atölye katılımcılarıyla dolaşan Tarr, 3 Ekim'e kadar sürecek atölye süresince yeni nesil yönetmenlerin sanatsal yaklaşımlarına mentörlük yapacak ve finalistlerle kısa film çekecek. Saraybosna'da film.factory adında kendi film okulu da bulunan ünlü yönetmen Saraybosna, Marakeş ve Toronto gibi festivallerde jüri başkanlığı da yaptı.
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Semt pazarında film mekânı keşfi
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