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Bozlaklar 6 yıldır öksüz

ölümünün 6. yılında anılıyor. Amcası Neşet Ertaş için yazılan “Bir Garip Usta” şiirini besteleyip bozlak ağzıyla seslendiren Burhan Ertaş “O öldükten sonra bozlaklar öksüz kaldı” dedi

Giriş Tarihi: 26.9.2018
Bozlaklar 6 yıldır öksüz
Dillerden düşmeyen eserleriyle Anadolu insanının gönlünde taht kuran "Bozkırın Tezenesi" , ölümünün 6. yılında anılıyor. İzmir'de 25 Eylül 2012'de hayatını kaybeden ve bir gün sonra Cumhurbaşkanı 'ın da katıldığı cenaze töreniyle memleketi 'de toprağa verilen bozlak ustası Neşet Ertaş'ın ölümünün üzerinden 6 yıl geçti.
Sanatı ve mütevazı kişiliği ile Anadolu insanının gönlünde taht kuran bozlak ustasını en iyi tanıyanlardan biri olan Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu sanatçısı Burhan Ertaş, geçen yıl Kırşehirli şair İbrahim Düğer'in Neşet Ertaş için yazdığı "Bir garip usta" şiirini besteleyerek bozlak ağzıyla seslendirdi. Neşet Ertaş'ın amcasının oğlu Burhan Ertaş, Neşet Ertaş'ın ustalık döneminin kendilerinin çocukluk ve gençlik yıllarına denk geldiğini söyledi.
Ustanın mütevazı kişiliğiyle gönüllere taht kurduğuna vurgu yapan Ertaş, "Neşet ağabey, gönlü bol, gönlü açık, insanları seven bir insandı. Kimseyi üzmezdi. Alçak gönüllülüğüyle gitti. İnsanlara saygılı davranmaya, kimseyi kırmamaya özen gösterirdi. Allah rahmet eylesin. Bu düşünce ve duygulara göre yaşadı ve gitti" dedi.



GELECEĞİN SANATÇILARI ERTAŞ'I ANDI
Kırşehir Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim gören geleceğin sanatçıları, ölümünün 6. yılında bozlak ustasının mezarını ziyaret ederek dua okudu. Türküleriyle büyüdükleri halk ozanını unutmayan öğrenciler, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Nurhan Ölmez ile Bağbaşı Mezarlığı'na geldi. Öğrenciler, hem bozlak ustasının hem de babası Muharrem Ertaş'ın mezarını ziyaret ederek, dua etti. Neşet Ertaş'ın adının yaşatıldığı fakültenin farklı bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, büyük ustaya vefa örneği sergiledi. Dekan Ölmez "Fakültemiz merhum Neşet Ertaş'ın adını taşıyor. İsmine layık olacak etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Sadece ölüm yıl dönümünde değil, yıl boyunca birçok etkinlikle adını gündeme getiriyoruz" dedi.
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Bozlaklar 6 yıldır öksüz
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