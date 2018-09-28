Necip Fazıl ödülleri 2018 yılı kazananları belli oldu

Kültür Sanat dünyasında büyük yankı uyandıran ve bu sene 5.si gerçekleşen Necip Fazıl Ödülleri 6 ayrı dalda 7 kişiye layık görüldü. Eserleriyle Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan adayları belirlemek üzere bir araya gelen Necip Fazıl Jüri heyeti, ön ve asıl toplantıların ardından ödül alanları açıkladı. Beşir Ayvazoğlu, M. Fatih Andı, Osman Konuk, Turan Karataş ve Necip Tosun'dan oluşan jüri heyetinin aldığı kararlar neticesinde 2018 Necip Fazıl Ödülleri'ne layık görülen isimler şöyle:

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ 2018 KAZANANLARI

NECİP FAZIL ŞİİR ÖDÜLÜ: ARİF AY

NECİP FAZIL HİKÂYE-ROMAN ÖDÜLÜ: AYKUT ERTUĞRUL

NECİP FAZIL FİKİR-ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ: PROF. DR. AHMET YAŞAR OCAK

NECİP FAZIL İLK ESERLER ÖDÜLÜ: YASEMİN KARAHÜSEYİN

NECİP FAZIL İLK ESERLER ÖDÜLÜ: FATİH BAHA AYDIN

NECİP FAZIL ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT ÖDÜLÜ: PROF. DR. MUHAMMED HARB

NECİP FAZIL SAYGI ÖDÜLÜ: PROF. DR. NEVZAD ATLIĞ

ÖDÜL GEREKÇELERİ:

Necip Fazıl Şiir Ödülü: Arif Ay

1970'lerden günümüze şiire getirdiği yerli duyarlılık ve yönettiği edebiyat dergilerindeki poetik bakış açısıyla Türk şiirinin gelişmesine katkı sunan, öte yandan mazlumların ve mağdurların öfkeli sesi olan Arif Ay Necip Fazıl Şiir ödülüne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Aykut Ertuğrul

Yönettiği dergilerle gençlere alan açan, kitaplaşan hikâyelerinde dil, üslup, teknik ustalık ve özgünlük niteliğiyle öne çıkan Aykut Ertuğrul, Necip Fazıl Hikâye-Roman ödülüne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak

Anadolu coğrafyasının inanç tarihi ve Babailer, kalenderiler, vefailer gibi çok az bilinen heteredoks yapılar üzerine yaptığı yetkin akademik çalışmalar ve yetiştirdiği öğrencilerle kültürümüze ve tarih çalışmalarına önemli katkılar sağlayan Prof. Ahmet Yaşar Ocak Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülüne layık görülmüştür.

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Yasemin Karahüseyin

Yenilikçi arayışları, kalıcı karakterleri ve romandaki farklı sesiyle, hayal ve gerçek çatışmasını, insanın özünü arama çabalarını, ayrılan ve kesişen kaderleri derinlikli biçimde irdelemesiyle Yasemin Karahüseyin Necip Fazıl İlk Eserler Ödülüne layık görülmüştür.

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Fatih Baha Aydın

Dil özeni, çarpıcı kurgusu ve derinlikli göndermeleriyle ve bir kültür romanı olan Bihaber'de ironinin gücünü ustalıkla kullanması ve olayları, insanları didaktik olmaktan uzak sahici bir dünyaya yerleştirmesiyle Fatih Baha Aydın, Necip Fazıl İlk Eserler Ödülüne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Prof. Dr. Muhammed Harb

Mısır'ın yetiştirdiği önemli yazarlardan biri olan Muhammed Harb, Türkiye'de İstanbul Üniversitesinde Tarih doktorasını yaptı. Mısır ve Suudi Arabistan'ın çeşitli üniversitelerinde ve Mısır'da Ortadoğu Araştırmaları Merkezinde öğretim üyesi ve araştırmacı olarak görev aldı.

Muhammed Harb, Osmanlı tarihi, Necip Fazıl, Ömer Seyfettin, Mehmed Akif gibi edebiyatçılar üzerine yaptığı çalışmalar ve öğrencilerini Türk kültür ve edebiyatını öğrenmeye teşviki dolayısıyla Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat ödülüne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Saygı Ödülü: Prof. Dr. Nevzad Atlığ

Nevzad Atlığ, Türk musikinin yaşama savaşı verdiği yıllarda, üniversite korosundan başlayarak bütün oluşum ve kurumlarda görev almış, İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve İTÜ Türk Müziği Konservatuarı'nın kuruluşunda öncü rol üstlenmiştir. Öte yandan devletin Türk musikisi politikasının belirlenmesine katkı sağlayan, Türk müziğinin gelecek kuşaklara aktarılması için ömrünü adayan kültür ve sanat adamı olarak Nevzad Atlığ, Necip Fazıl Saygı Ödülüne layık görülmüştür.