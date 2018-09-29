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Sinemanın kalbi 'da atıyor

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 55'incisi düzenlenen "Uluslararası Antalya Film Festivali", geleneksel kortej geçişiyle başladı.

Giriş Tarihi: 29.9.2018 19:42 Güncelleme Tarihi: 29.9.2018 20:09
Sinemanın kalbi Antalya'da atıyor

Türk sineması ve televizyon dünyasının sevilen isimleri, festivalle özdeşleşmiş bir etkinlik olan geleneksel kortejde buluştu.

Cam Piramit önünden başlayan kortej geçişine aralarında, Yavuz Bingöl, Şehnaz Çakıralp, Kürşat Alnıaçık, Mehmet Özgür, İpek Erdem'in de bulunduğu bazı ünlüler katıldı.

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Altı kilometrelik kortejde festivalle yaşıt klasik otomobiller, kortej tırları, gezi otobüsleri ve festival temalı, özel tasarımlı araçlar yer aldı. Kortej, DJ performansı, festival bando takımı ve ünlü film karakterlerinin maskotlarıyla renklendi.

Kortej geçişinde sanatçılar üstü açık klasik otomobillerle halkı selamladı, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, karanfil attı. Yavuz Bingöl, Işıklar Caddesi'nde klasik otomobilinden inerek, bir süre yolda yürüyerek vatandaşlarla tokalaştı.

Cam Piramit, 100. Yıl Bulvarı, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Işıklar Caddesi'nin ardından, Cender Hotel önünde sona eren korteje ilgi gösteren vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Kortejin ardından, yağmur etkili oldu.

Yıldızlar geçidi halkı sokaklara döktü

- "Son 15 yılda özel filmler yapılıyor"

Sinema ve tiyatro oyuncusu Mehmet Özgür, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk sineması alanında güçlü işler yaptıklarını, her geçen gün daha da güçlendiklerini ifade etti.

Özellikle festival filmlerinin hem oyuncular hem Türk sineması açısından ciddi bir nefes olduğunu vurgulayan Özgür, "Yurt dışında artık Türk sinemasının tanınırlığı bu filmler sayesinde daha da artıyor. Umudum, daha güçlenerek büyüyerek daha güzel işler yapalım. Oyuncularımız dünyada hakettikleri noktaya gelebilsinler." diye konuştu.

Oyuncu Kürşat Alnıaçık da yağmura rağmen katılımın yüksek olduğunu, bu tür organizasyonların devam ermesi gerektiğini söyledi.

Alnıaçık, Adana, Antakya, KonyAntalyalya, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinde festivallerin düzenlenmesinin ve sanatçı kimliğinin halkla buluşmasının önemli olduğunu belirtti.

Yavuz Bingöl de geleneksel hale gelen korteje katılmaktan mutlu olduğunu belirterek, yarışan filmlere ve oyuncu adaylarına başarılar diledi. Son 15 yılda özel filmler yapıldığını anlatan Bingöl, "Toplum artık kendi hikayelerine, filmlerine daha çok sahip çıkıyor. Film sayısı ve sinema seyircisi çok arttı." dedi.

Ulusal yarışma bölümünün kaldırılmasının çok tartışıldığını hatırlatan Bingöl, " film festivali, Türk sinemasının bütün emekçisinin görüntü yönetmeninin, çalışanının, 55 yıl boyunca ödül aldığı, mutlu olduğu, işine daha çok motive olduğu Türk sinemasının yüz akıdır. Ulusal bölüm yine konulursa iyi olacaktır." diye konuştu.

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Sinemanın kalbi Antalya'da atıyor
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