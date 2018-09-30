Yıldız yağdı

Antalya
Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Turkuvaz Medya
'nın ana medya sponsorluğunda düzenlenen 55. Uluslararası Antalya Film Festivali
, dün renkli kortej yürüyüşü ve muhteşem gala ile start aldı. aHaber'in canlı yayımladığı açılış töreninde Türk ve dünya sinemasının ünlü isimleri Cam Piramit'teki kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi. Törenin sunuculuğunu ise Cem Öğretir ve Nihan Günay yaptı. 'ÇITAYI YÜKSELTMELIYIZ'
Kırmızı halıda eşi Pervin Ersoy ile birlikte yürüyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada festivalin dünyanın sayılı film festivallerinden birisi olduğunu söyledi. Türkiye'yi sinema çekim merkezi haline çevirecek yeni sinema kanununu Meclis'e ivedilikle sunacaklarını belirten Ersoy, "Çıtayı daha da yükseltmek için atmamız gereken adımlar var" dedi. Kırmızı halıdan Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanı Menderes Türel
de eşi Ebru Türel ile geçti. Türel, sonuçları heyecanla bekleyeceğini kaydetti. Gecede Onur Ödülleri ve Yaşam Boyu Başarı
ödülleri de sahiplerini buldu. 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' yönetmen Ferzan Özpetek
'e Oscarlı yönetmen Asghar Farhadi tarafından verildi. İlk onur ödülü Fransız oyuncu Vincent Cassel
'e Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından takdim edildi. Ünlü Yönetmen Bela Tarr onur ödülünü Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in elinden aldı. Yönetmen Ömer Vargı'ya ise ödülünü festivalin jüri üyeliğini de yapan oyuncu Tuba Ünsal
verdi.