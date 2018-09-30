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Yıldız yağdı

’nın ana sponsoru olduğu 55’inci , dün görkemli gala ile başladı. Türk ve dünya sinemasının starları kırmızı halıda şıklık yarışına girdi

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI OKAN FİLİZÇAY Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018
Yıldız yağdı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, 'nın ana medya sponsorluğunda düzenlenen 55. , dün renkli kortej yürüyüşü ve muhteşem gala ile start aldı. aHaber'in canlı yayımladığı açılış töreninde Türk ve dünya sinemasının ünlü isimleri Cam Piramit'teki kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi. Törenin sunuculuğunu ise Cem Öğretir ve Nihan Günay yaptı.

'ÇITAYI YÜKSELTMELIYIZ'
Kırmızı halıda eşi Pervin Ersoy ile birlikte yürüyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada festivalin dünyanın sayılı film festivallerinden birisi olduğunu söyledi. Türkiye'yi sinema çekim merkezi haline çevirecek yeni sinema kanununu Meclis'e ivedilikle sunacaklarını belirten Ersoy, "Çıtayı daha da yükseltmek için atmamız gereken adımlar var" dedi. Kırmızı halıdan Belediye Başkanı de eşi Ebru Türel ile geçti. Türel, sonuçları heyecanla bekleyeceğini kaydetti. Gecede Onur Ödülleri ve ödülleri de sahiplerini buldu. 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' yönetmen 'e Oscarlı yönetmen Asghar Farhadi tarafından verildi. İlk onur ödülü Fransız oyuncu 'e Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından takdim edildi. Ünlü Yönetmen Bela Tarr onur ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in elinden aldı. Yönetmen Ömer Vargı'ya ise ödülünü festivalin jüri üyeliğini de yapan oyuncu verdi.
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