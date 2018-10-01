Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı

’dan bir yıldız daha kaydı

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı
Ünlü oyuncu , 'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 85 yaşındaki ünlü sinema sanatçısı ve yönetmen Kemal İnci, Karşıyaka'daki evinde kalp krizi geçirdi. Yakınlarının, yaşamını yitirdiğini tespit ettiği İnci'nin cenazesi, Örnekköy Mezarlığı gasilhanesine kaldırıldı. Üzücü haberi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kemal İnci'nin cenazesinin bugün Karşıyaka Şemikler Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği belirtildi. filmlerindeki kötü adam rollerinin unutulmaz ismi 'nin ağabeyi olan Kemal İnci, 15 Mayıs 1933'te 'da doğdu. Gezici tiyatrolarda çalıştıktan sonra Yeşilçam'a set işçisi olarak giren İnci, 1964'te yönetmen oldu ve çok sayıda filmde de kamera arkasına geçti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN