Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı

Ünlü
oyuncu Kemal İnci
, İzmir
'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 85 yaşındaki ünlü sinema sanatçısı ve yönetmen Kemal İnci, Karşıyaka'daki evinde kalp krizi geçirdi. Yakınlarının, yaşamını yitirdiğini tespit ettiği İnci'nin cenazesi, Örnekköy Mezarlığı gasilhanesine kaldırıldı. Üzücü haberi, Ayça İnci
sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kemal İnci'nin cenazesinin bugün Karşıyaka Şemikler Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği belirtildi. Yeşilçam
filmlerindeki kötü adam rollerinin unutulmaz ismi Bilal İnci
'nin ağabeyi olan Kemal İnci, 15 Mayıs 1933'te Adana
'da doğdu. Gezici tiyatrolarda çalıştıktan sonra Yeşilçam'a set işçisi olarak giren İnci, 1964'te yönetmen oldu ve çok sayıda filmde de kamera arkasına geçti.