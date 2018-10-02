Devlet Tiyatrolarında perde "Reis Bey"le açıldı

Devlet Tiyatroları (DT), ilk kez sahnesine taşınan, şair-yazar Necip Fazıl Kısakürek'in ünlü tiyatro eseri "Reis Bey" ile yeni sezonu açtı.

Ankara Küçük Tiyatro'da izleyici karşısına çıkan, Özer Tunca'nın yönettiği, gencecik bir çocuğu haksız yere idam ettiren ağır ceza hakiminin yaşadığı vicdan azabını anlatan "Reis Bey" oyununu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent'in yanı sıra Ankara Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Özer ile sanatseverler izledi.

Oyunun ardından Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Arısoy, yönetmen ve oyunculara çiçek takdim etti.

- "REPERTUVARIMIZIN YÜZDE 75'İ YERLİ OLACAK"

DT tarafından ilk kez sahnelenen "Reis Bey" oyununun ardından konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt, Türkiye genelinde 32 prömiyerle perdelerini açtıklarını belirterek, "Türk tiyatrosunun kendi yazar, oyuncu ve dramaturglarıyla gelişeceğine inanıyoruz. Bu yüzden bu sezon repertuvarımızın yüzde 75'ini yerli oyunlara oluşturacak." dedi.

Türk seyircisinin karşısına 100 yeni ve 60 geçen yıldan devam eden olmak üzere 160 oyunla çıkacaklarını ifade eden Mustafa Kurt, Türkiye'nin dışındaki tüm soydaş halkları ve Balkanları kapsayan bir repertuvar hazırladıklarını söyledi.

Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığı ve Özer Tunca'nın yönettiği "Reis Bey" oyunun oyuncuları arasında, Osman Nuri Ercan, Çetin Azer Aras, Zafer Güllü, Selma Bayraktargil ve Şemsettin Zırhlı gibi isimler yer aldı.