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3. 'nde 8 ülkeden yarışacak!

  ve Kültür AŞ’nin desteğiyle düzenlenen Gazeteciler Federasyonu tarafından Organize edilen Türk Dünyası 3. kapsamında düzenlenen yarışmada yarışacak. Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere 28 Türk bölgesinden belgesellerin yarıştığı festivalde ilk 3’e giren yapımlara 6 Ekim’de nde düzenlenen törenle ödülleri verilecek. Jüride 11 Üniversiteden akademisyenlerin ve belgeselcilerin yer aldığı yarışmada farklı coğrafyalarda Türk kültürü konulu yapımlar yarışacak.

Giriş Tarihi: 4.10.2018 15:29
Türk Dünyası 3. Belgesel Festivali'nde 8 ülkeden 140 belgesel yarışacak!

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Belgesel Film Festivali 3. defa kapılarını aralıyor. Türk dünyasından 8 farklı ülke ve 28 bölgeden 140 filmin yarıştığı festivalde dereceye giren eserlere 6 Ekim Cumartesi Saat 19.00'da Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonunda düzenlenen törenle ödülleri verilecek. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve 11 Üniversite'nin de destek verdiği festival kapsamında oluşturulan ön seçici kurul 140 eseri tek tek izleyerek ilk etapta 12 eser belirleyecek. Daha sonra bu eserlerden dereceye girenlere ödül verilecek.

Projenin Türk dünyasında farklı coğrafyalarda yaşayan Türk halklarını ortak bir kültürel paydada birleştirmeyi amaçladığını anlatan Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, "Projeye ilgi çok büyük oldu. 'dan Bosna Herseğe, Makedonya'dan 'ye kadar Türk kültürünün yaşatıldığı tüm coğrafyalardan başvuru aldık. 8 Ülke ve 28 Türk bölgesinden 140 eser yarışmaya dahil oldu. Seçici kurulumuzda yer alan profesyonel belgeselci ve akademisyenler titiz bir çalışmayla eserleri inceliyor. Türk dünyası üzerine bugüne kadar yapılmış en kapsamlı belgesel çalışması olacak. Hedefimiz Çok geniş bir coğrafyaya yayılmış Türk halklarını belgesel gibi kültürel bir etkinlikte bir araya getirerek aradaki bağları kuvvetlendirmek. Hafta boyunca 'da Türk rüzgarı estireceğiz. Aynı anda hem 2. Uluslararası Türk Dünyası Filmleri Haftası hem de Sinema Festivalini düzenliyoruz" diye konuştu.

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Türk Dünyası 3. Belgesel Festivali'nde 8 ülkeden 140 belgesel yarışacak!
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