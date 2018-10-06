Perşembenin vazgeçilmezi

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, Tüm Kişiler, AB
ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Züleyha'nın Yılmaz'ı idamdan kurtarabilmek için Demir Yaman'la nikâh masasına oturduğu dördüncü bölüm, Tüm Kişiler'de yüzde 11.17 izlenme oranı ve yüzde 28.96 izlenme payı, AB'de yüzde 9.90 izlenme oranı ve yüzde 26.04 izlenme payı ve 20+ABC1'de yüzde 11.28 izlenme oranı ve yüzde 27.68 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Dizinin 4. bölüm etiketi #İtirazımVar, Twitter Türkiye Trend Topics listesine girdi. #İtirazımVar etiketi, 1. sıraya kadar yükseldiği listede, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı dizinin yapımcılığını Timur Savcı
ve Burak Sağyaşar
'ın üstleniyor.