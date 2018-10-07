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Guardian Of Angels, Tulsa Amerikan Film Festivali’nde!

World Films yapımı olan ve yönetmenliğini Ensar Altay’ın üstlendiği Guardian Of Angels (Meleklerin Koruyucusu) 10-14 Ekim tarihleri arasında geçekleştirilecek Tulsa American Film Festivali’nde resmi seçkiye kabul edilip, aynı zamanda festivalin açılış filmi olarak seçildi.

Giriş Tarihi: 7.10.2018 14:25
Guardian Of Angels, Tulsa Amerikan Film Festivali’nde!

Festival programı belli oldu…

'ta yaşayan Mohamed Bzeek'in, ölümün kıyısında olan 80 çocuktan 70'ini sevgi ile hayata döndürme hikâyesini anlatan Guardian Of Angels'in ( Meleklerin Koruyucusu) gösterimi 10 Ekim günü saat 19.00'da olacak.

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Guardian Of Angels, Tulsa Amerikan Film Festivali’nde!
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