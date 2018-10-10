Cemal Hünal ve Onur Şenay’dan kahkaha dolu Patron!

Çocukluk arkadaşı olan iki kafadar Sadık (Cemal Hünal) ve Okan (Onur Şenay) birlikte Patron adı verdikleri bir mafya lideri için çalışmaktadırlar. Patron'un ölüm talimatı verdiği birini öldürürler, fakat yanlış kişiyi öldürdüklerini fark ederler. Patron'un gazabından çok korkan iki kafadar, Patrona gidip durumu kendi ağızlarından anlatmak isterler.

SES VE EFEKTLER GÜLHAN ERALP TARAFINDAN TASARLANDI

Jason Milligan`ın kaleme aldığı Patron oyununda, müzik ve ses efektleri Gülhan Eralp, ışık ise Cengiz Orhonlu tarafından tasarlanıyor.