MFÖ hakkını alacak

Aziz Fuat Güner
, Mahmut Mazhar Alanson
ve Raif Özkan Uğur
'dan oluşan ünlü müzik grubu MFÖ
, Avrupa Müzik
adlı şirkete dava açtı. MFÖ, ünlü oldukları "Mazeretim Var Asabiyim Ben" ve "Agannaga Rüşvet" adlı iki albümün satışından paylarına düşeni alamadıklarını iddia etti. Grup üyeleri ayrıca Avrupa Müzik'in elinde bulundurduğu eser işletme belgesinin sadece albümlerin kaset ve CD olarak çoğaltılmasını kapsadığını; dijital ortamda kullanımını kapsamadığını ifade ederek İstanbul
Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 25 bin liralık tazminat davası açtı. Bilirkişi MFÖ'yü haklı buldu. Bilirkişi raporunda "Avrupa Müzik'in eserler üzerinde herhangi bir kullanım hakkı ve davaya konu iki albüm içerisindeki eserleri internet
-dijital ortamda kullanma yetkisi yoktur. MFÖ, YouTube'da Avrupa Müzik kanalı üzerinden yayımlanan eserlerin dijital ve internet ortamındaki paylaşımlarından ve bu yolla elde edilmiş tüm reklam gibi gelirler üzerinde hak iddia edebilecektir" görüşüne yer verildi.