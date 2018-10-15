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hakkını alacak

albüm satışlarından paylarını vermeyip, müziklerini te izinsiz kullanmakla suçladığı şirketine 25 bin liralık tazminat davası açmıştı. Bilirkişi MFÖ’yü haklı buldu

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018
MFÖ hakkını alacak
Aziz , Mahmut ve Raif 'dan oluşan ünlü müzik grubu , adlı şirkete dava açtı. MFÖ, ünlü oldukları "Mazeretim Var Asabiyim Ben" ve "Agannaga Rüşvet" adlı iki albümün satışından paylarına düşeni alamadıklarını iddia etti. Grup üyeleri ayrıca Avrupa Müzik'in elinde bulundurduğu eser işletme belgesinin sadece albümlerin kaset ve CD olarak çoğaltılmasını kapsadığını; dijital ortamda kullanımını kapsamadığını ifade ederek Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 25 bin liralık tazminat davası açtı. Bilirkişi MFÖ'yü haklı buldu. Bilirkişi raporunda "Avrupa Müzik'in eserler üzerinde herhangi bir kullanım hakkı ve davaya konu iki albüm içerisindeki eserleri -dijital ortamda kullanma yetkisi yoktur. MFÖ, YouTube'da Avrupa Müzik kanalı üzerinden yayımlanan eserlerin dijital ve internet ortamındaki paylaşımlarından ve bu yolla elde edilmiş tüm reklam gibi gelirler üzerinde hak iddia edebilecektir" görüşüne yer verildi.
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MFÖ hakkını alacak
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