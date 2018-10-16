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Denizlerin yükselmesi 'deki Dünya Miras Alanları için risk

Yükselen deniz seviyesi nedeniyle kıyısındaki UNESCO n yaklaşık yüzde 80'inin risk altında olduğu uyarısında bulunuldu.

AA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 00:03
Denizlerin yükselmesi Akdeniz'deki Dünya Miras Alanları için risk

"Sciencemag" internet sitesinde yer alan yeni bir çalışmada, deniz seviyesinin yükselmesinin yalnızca evleri, iş yerlerini ve kıyı altyapısını değil aynı zamanda da tehdit ettiği bildirildi.

Çalışmada, 'daki Ortaçağ'dan kalma tarihi Rodos şehri, Cezayir'deki Cezayir Kasbahı ve 'daki Venedik Lagünü yükselen deniz seviyesi nedeniyle risk altındaki yerler arasında listelendi.

'deki Dünya Mirası Listesinde yer alan düşük yükseltideki 49 alanda yapılan çalışmada, bu alanlardan 37'sinin sel, 42'sinin kıyı erozyonu tehdidi altında olduğu belirtildi.

Çalışmada, 2100 yılına kadar bölge genelinde su taşkınları riskinin yüzde 50, erozyon riskinin de yüzde 13 oranında artabileceği ve söz konusu 49 alandan 40'ının deniz taşkını, 46'sının ise kıyı erozyonu tehdidiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı.

Çalışmanın sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

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Denizlerin yükselmesi Akdeniz'deki Dünya Miras Alanları için risk
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