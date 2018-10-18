Ara Güler'i kaybettik

Ünlü foto muhabiri Ara Güler
, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İstanbul'da yaşayan usta fotoğrafçı Ara Güler (90), iki gün önce rahatsızlanması üzerine Florance Nightingale
Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi sürerken duayen fotoğrafçının dün akşam kalbi durdu. Doktorlar tarafından kalbi yeniden çalıştırılan Güler, yoğun bakım ünitesine alındı. Saat 23.20'de kalbi tekrar duran Güler hayatını kaybetti. Fotoğraflarıyla 68 yıldır zamanı durduran Güler, fotoğraf dünyasının duayenleri arasına girdi. Meslek hayatına birçok ödül sığdıran sanatçı, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne de layık görülmüştü. 16 Ağustos 1928'de İstanbul'da doğan Güler, lisede film stüdyolarında sinemacılığın her dalında çalışırken, Muhsin Ertuğrul'un tiyatro kurslarına devam etti. 1950'de Yeni İstanbul gazetesinde muhabirliğe başlarken aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak gösterilen Güler, aralarında Winston Churchill, Indira Gandi, Alfred Hitchcock, Salvador Dali ve Picasso'nun da bulunduğu birçok ünlü ile röportajlar yaparak fotoğraflarını çekmişti. Güler kendisinini her zaman foto muhabiri olarak tanımlıyordu. Başkan Tayyip Erdoğan, Güler'in vefatı üzerine ailesine telefonla taziyelerini iletti.