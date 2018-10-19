Dünyaca ünlü Çinli Hattat Haji Noor Deen Mi Guang Üsküdar’a geliyor

Üsküdar'ı İstanbul'un kültür sanat merkezi haline dönüştüren Üsküdar Belediyesi, Çinli Hattat Haji Noor Deen Mi Guang Jiang ve Ebruzen Hikmet Barutçugil'in eserlerinin yer aldığı İpek Yolu Ebru ve Hat Sergisi ile sanatseverleri tarihi bir İpek Yolu seyahatine çıkaracak.

SERGİ 20 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ...

20 Ekim Cumartesi günü saat: 19.00'da Nevmekan Sahil'de açılışı yapılacak sergide, 143 eser görücüye çıkarılacak. Üsküdar Belediyesi tarafından hazırlanan, sergide yer alan eserleri içeren kitap çalışması da tüm katılımcılarla paylaşılacak.