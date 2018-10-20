İbrahim Kalın'dan Karakoç ailesine taziye ziyareti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası 5. Kitap ve Kültür Fuarı'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Kalın, ilk olarak Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti.

Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ile diğer ilgililer tarafından karşılanan Kalın, valilikte bir süre görüşme yaptı.

Kalın, daha sonra merkez Onikişubat ilçesindeki Yunus Emre Taziye Evine giderek Türk edebiyatında "Dede Korkut" ve "Beyaz Kartal" olarak anılan merhum şair Bahaettin Karakoç'un çocuklarına ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Burada Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

- "ESERLERİ BUNDAN SONRA YAŞAMAYA DEVAM EDECEK"

Kalın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bahaettin Karakoç'a Allah'tan rahmet dilediğini belirtti.

Karakoç'un, Türkiye'nin çok kıymetli kalemlerinden ve önemli şairlerinden birisi olduğunu dile getiren Kalın, şöyle devam etti:

"Allah mekanını cennet eylesin. Eserleri bundan sonra yaşamaya devam edecek. Kendisinin ortaya koyduğu şiir dili edebiyatı, Türkçenin bir edebiyat dili olarak, şiir dili olarak imkan ve kabiliyetlerin nerelere taşınabileceğine en güzel örnekti. Bunu yaparken de tabi ki şiirinde ilham aldığı, esinlendiği, beslendiği kaynaklar farklıydı. Hem tarzlardan hem yörelerden de gelmekteydi. Kendisinin ortaya koyduğu sentez, bu kaynakların farklılığının da zenginliğini ifade ediyor. Maraş halkının sevgisini kazanmış, onun ötesinde Türkiye'nin sevgisini kazanmış, saygısını kazanmış bir insan olarak, bir edebiyatçı olarak hatıralarda yaşamaya, hafızalarda yaşamaya devam edecek."

Kalın, şairin, vefat ettiği günün sabahında dahi kitap okuyan, bir taraftan da yazan, projeleri üzerinde çalışan bir edebiyatçı olduğunu vurguladı.

Karakoç'un o yaşında, o azmin, o heyecanın devam ediyor olmasının çok kıymetli bir şey olduğuna dikkati çeken Kalın, şairin, geriye kalan mektuplaşmalarından bahsedildiğini, onların da, evlatlarının tamamlamaları halinde belediye başkanları ya da yapılacak destekle yayınlanacağını belirtti.

Kalın, şunları kaydetti:

"Her şeyin anlık üretilip anlık tüketildiği bu iletişim çağında, aslında arı duru bir dille bizim irfanımızı, Anadolu'nun derin kültürünü, inancını, duygusunu, fikriyatını anlatan bütün kıymetlerin var olması, bizim için büyük bir nimet. Onların kaybı büyük bir hüzün ama o hüznün içinde bir asalet var, bir umut var. Nasıl ki bahar hep geldi hep gelecek. Onlar giderken mutlaka birilerine el verip yeni baharların, yeni çınarların, yeni ağaçların, yeni pınarların yetişmesi ve büyümesi için de inşallah bunlara vesile olacaktır."