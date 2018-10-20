Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kültür Sanat Haberleri > "Sadri Alışık ve Çolpan İlhan" sergisi açıldı

" ve " sergisi açıldı

Türk sinemasının efsane isimleri ve eşi 'ın hayatından kesitler sunan sergi açıldı. Ankara'da bir AVM'de düzenlenen sergide, sanatçıların birbirlerine yazdıkları mektuplar, film ve tiyatro afişleri, kıyafetleri, özel eşyaları, kara kalem çalışmaları, yağlı boya tabloları ve ödülleri, hayranlarının beğenisine sunuldu.

AA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018 18:48 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 18:55
Sadri Alışık ve Çolpan İlhan sergisi açıldı

Çiftin, kendileri gibi oyuncu olan oğlu Kerem Alışık, sergi açılışında yaptığı konuşmada, annesi ve babası 'a duyduğu özlemi dile getirdi. Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın "kocaman bir hayat" olduğunu belirten Kerem Alışık, "Yürekleri kirpiklerinin ucunda, öyle temiz, öyle namuslu, öyle sıcak, öyle sadık, öyle aşık bir hayatı yaşadılar. " dedi. Anne ve babasının yaşamları boyunca sevenlerinin gönlünde büyük yer ettiğini vurgulayan Alışık, "Ömürleri boyunca da ülkesinin bütün yüreklerine ulaşan bir hayat yaşadılar. Bugün burada, ürettikleri, hissettikleri ve bütün yaşanmışlıklarını, küçük parçalarla da olsa sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

"SADRİ ALIŞIK'IN BİR DAHA DÜNYAYA EŞİ GELMEZ"

Sergiyi gezerken duygulanan Sadri Alışık hayranı Tümay Biçer, sanatçıların hatıralarıyla geçmişe gittiğini ve duygularına hakim olmakta zorlandığını söyledi. Sadri Alışık ile geçmişte bir araya gelmek istediğini ama gelemediğini anlatan Biçer, "Sadri Alışık'ın bütün filmlerini izledim. Çok sevdiğim bir sanatçıdır. Türkiye'de ender rastlanan birisidir. Severek izlediğim bir sanatçıdır. Öldüğünde çok üzüldüm. Sadri Alışık karakteriyle, yapısıyla, oyunculuğuyla her şeyiyle örnek bir aktördü. Sadri Alışık'ın bir daha dünyaya eşi gelmez." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
"Sadri Alışık ve Çolpan İlhan" sergisi açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN