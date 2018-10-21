Elveda büyük usta

Tedavi gördüğü özel hastanede önceki gün 90 yaşında hayatını kaybeden foto muhabiri Ara Güler
için İstanbul Beyoğlu
'nda dün tören düzenlendi. Güler'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Galatasaray Meydanı'nda kurulan platforma getirildi. Karanfillerle donatılan platformda, mumlar yakıldı. Yakınları ve foto muhabirleri naaşın başında bir süre nöbet tuttu. Bir yakını tarafından getirilen Güler'in fotoğraf makinesi ve çantası, tabutun başına kondu. Güler için saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra sahnede duduk ve keman sanatçıları, "Dle yaman", "Sarı Gelin" ve "Grunk" türkülerini seslendirdi.
Galatasaray Meydanı'ndaki törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Milletvekili Hasan Turan, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekili Garo Paylan'ın da aralarında bulunduğu milletvekilleri, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Aram Ateşyan ve Güler'in çok sayıda seveni katıldı
Ara Güler'in asistanı Fatih Aslan, törene katılanları selamlayarak, "Umuyorum huzurlu gitti. Her şey istediği gibi oldu. Müzesini açtı, arşivini, önemli ellere kıymetli insanlara ve bütün Türk milletine emanet etti" ifadelerini kullandı. ERDOĞAN'IN MESAJI OKUNDU
Ardından Güler'in naaşı, Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne getirildi. Kilisedeki ayini Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Aram Ateşyan yönetti. Törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Güler'in ölümü nedeniyle yayımladığı mesaj okundu. Güler'in cenazesi, buradaki tören sonrasında Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Memleketi Şebinkarahisar'dan getirilen toprak ve karayemiş vasiyeti üzerine mezarına kondu.
Galatasaray'daki törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Patrik Vekili Aram Ateşyan da katıldı. ANADOLU DESTANIYDI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Alçak gönüllü kişiliğiyle kendisini sanatçı olarak değil foto muhabiri olarak tanımlamayı seçerdi ancak o çok sayıda fotoğraf sanatçısına ilham kaynağı olmuş, büyük bir sanatçıydı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Son mülakatlarından birinde, 'Ben milletin kokusunu almışım, benim zenginliğim budur' demişti. Hakikaten o kokuyu bütün dünyaya tattırabilen, hissettirebilen büyük bir ustaydı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Bu ülkenin bir büyük ismi Yaşar Kemal, 'Onun fotoğrafları büyük bir Anadolu destanıdır' demişti. Sadece fotoğrafları değil o da başlı başına Anadolu destanıydı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fotoğraflarıyla tarihi zapt etti. İnsan hayatının ve dertlerinin şahidi olan bir derviş gibi yaşadı ve ömür sermayesini bir mücevher gibi işledi.
CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi: Ara Güler, İstanbul'un son şairiydi.