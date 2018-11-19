Cami taşımak için köprü yapıldı

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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Ilısu Barajı alanından etkilenecek eserler, Yeni Kültürel Park Alanı'na naklediliyor. İki parça halinde taşınacak 4 bin 600 tonluk Eyyubi Camisi için Dicle Nehri üzerinde 104 metre uzunluğunda köprü inşa edildi. Köprünün yapımında 3 bin 200 metreküp beton ile 850 ton demir kullanıldı. DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı: "Taşınacak parçalardan biri 2 bin 500 ton, diğeri 2 bin 100 ton. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan ve Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) vizyonu olan Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerden 4 bin 600 tonluk Eyyubi Camisi'nin taşınması için köprü inşa edildi. Yeni Kültürel Park Alanı 3 km uzaklıkta. Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle Zeynel Bey Türbesi'nin baraj gölü alanından çıkarılarak Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na getirilmesinin ardından İmam Abdullah Türbesi, Artuklu Hamamı ve Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı da başarılı şekilde taşındı. Baraj gölü alanındaki diğer tarihi değerlerin taşınması, taşınamayacak durumda olanların da yerinde korunması için çalışmalar sürüyor.