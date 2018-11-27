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Bosna’daki eserleri yaşatılmaya devam ediyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü, yapılan çalışmalarla ’teki eserlerini yaşatıyor.

İHA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 27.11.2018 09:38
Bosna’daki Osmanlı eserleri yaşatılmaya devam ediyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki binlerce yıllık tarihi eserleri yaşatıyor. Bosna Hersek'te bulunan cami, medrese, hamam ve benzeri Osmanlı eserlerinin birçoğunun restorasyonunu tamamlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü, çalışmalarına hızla devam ediyor. Yakın zamanda Gazi Hüsrev Camii, İsa Bey Hamamı ve Morica Han'ı tekrar hizmete sunan Vakıflar Genel Müdürlüğü, eserleri orijinal haline uygun olarak yeniledi.

1992-1995 SAVAŞININ TAHRİBATLARI SİLİNİYOR

1992-1995 yıllarında yaşanan Bosna Savaşı, sadece insanlara değil, Osmanlı'dan kalan tarihi eserlere de zarar verdi. Yıllardır ayakta duran Osmanlı eserleri savaş sırasında tahrip edildi. Restorasyonu titizlikle devam eden Başçarşı (Hoca Durak) Camii ve yeni yapılacak olan Riyaset binasının inşası devam ediyor. 2017'de başlayan Başçarşı Camii'nin restorasyonunun 2019 yılında bitmesi bekleniyor.

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Bosna’daki Osmanlı eserleri yaşatılmaya devam ediyor
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