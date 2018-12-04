Şairler, Keçiören’de buluştu

Keçiören Belediyesi, sanata ve sanatçıya verdiği değerle ilçedeki sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetleri farklı kulvarlarda devam ettiriyor. Türkiye'nin farklı noktalarında dünyaya gelen ancak yazarlık yaşamını Ankara'da devem ettiren 10 şair-yazarın buluşmasına öncülük eden Keçiören Belediyesi, Estergon Türk Kültür Merkezi'nde düzenlediği Ankaralı Şairler Buluşması programıyla vatandaşlara sanat şöleni yaşattı. Programa katılan şair-yazarlardan Adem Karafilik, Ahmet Sandal, Atıf Baltacı, Barbaros Çelikoğlu, Faruk Uysal, Mehmet Avcı, Şükrü Ünal Mehmet Oymak, Sıtkı Caney ve Ömer Faruk Argun kendi kalemlerinden ikişer şiir okuyarak duygu yüklü anların yaşanmasına vesile oldu. Şiir dinletisinin ardında Grup İstikamet isimli müzik grubu sahne alarak 90'lı yılların ezgilerinden oluşan repertuvarlarını sanatsever vatandaşlarla paylaştı. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak programın sonunda şair-yazarlara ve müzik grubuna katılımları için teşekkür plaketi ve çiçek takdiminde bulundu.

"SANATA VE SANATÇIYA DEĞER VERİYORUZ"

Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere verdiği destekle büyük takdir toplayan Başkan Ak, "Keçiören'i sanatın ve kültürel faaliyetlerin merkezi haline getirmek için azami gayret gösteriyoruz. Bugün 10 değerli şairimiz bizler için şiir dinletisi gerçekleştirdi. Müzik grubumuz da değerli ezgileriyle akşamımıza renk kattı. Keçiören Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya verdiğimiz destekle hemen her gün Keçiören'in farklı noktalarında sanatsal faaliyetlerle karşılaşabilirsiniz. Sanatın da her türüne destek vermeyi sürdüreceğiz. Programa katkılarından dolayı şairlerimize ve Grup İstikamet'e teşekkür ediyorum" dedi.