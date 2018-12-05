Aşığın aynası: Kayıp kalbin peşinde

Yolcu ve sâlik için Kur'ân'ın her bir âyeti bir haber ve aşk mektubu gibidir. Onlar Kur'ân'ı bilirler ve O da Kur'ân'ın güzelliklerini onlara verip açar."Şems-i Tebrîzî, Kur'ân'ın önemini ifade ederken işte böyle söylüyor. Bugün artık Kur'ân'ı bir aşk mektubu gibi okuyan çok az insan olsa gerek. Peki, ama bunun sebebi Kur'ân'ın içeriğinden mi yoksa okurun ruhunda var olanlardan mı kaynaklanmaktadır?

Şems'in buna cevabı açıktır:

"Kusur insanların allah'a aşk ve muhabbet nazarıyla bakmamasıdır."

İSLAM FELSEFESİ

İslâm düşüncesi üzerine araştırma yapanlar, William C. Chittick'in yazılarına çok şey borçludur. Onun çalışmaları İslâm düşüncesinin çoğu zaman engebeli topraklarında yolumuzu bulabilmemiz için bizlere son derece yardımcı olmuştur. Aşığın aynası, Profesör Chittick'in, 1975-2011 yılları arasında yayınlanmış olan, İslâm düşüncesinin temel konuları ve şahsiyetleriyle ilgili birçok değerli ve ufuk açıcı çalışmasını bir araya getiriyor.

Sufizm'in genel teorik ve amelî boyutları ve bunların İslâm hukuku ve kelâmla, tefsir ve dinî çoğulculukla ilişkisi, İbn-i Arabî'nin kendisinden sonraki İslâm düşüncesi üzerinde bıraktığı etki, İslâm felsefesi ve İslâm felsefesi geleneğinin dünya tasavvuruna dair ontoloji, psikoloji, kozmoloji ve öte dünya hayatı gibi ana temaları, bu kapsamlı ve titizlikle kaleme alınmış eserde size yol arkadaşlığı edecek konulardan yalnızca birkaçı.

CHITTICK'IN GÖNÜL GÖZÜNDEN BAKMA FIRSATI

Akademik eğitiminin yanı sıra berrak ve analitik bir zihne sahip, çetrefilli düşünceleri sarâhatle açıklayabilen eşine az rastlanır ve yetkin bir deha olan William C. Chittick, günümüz meseleleri üzerine düşünceleriyle de bu eserinde hepimize ışık tutuyor. Bu aynı zamanda, çevre krizi, dinî dışlayıcılık ve dünya barışı konularına Chittick'in gönül gözünden bakma fırsatı.

O, TEK BİR TOHUM EKTİ DE BÜTÜN BU MEYVELER BÜYÜDÜ GELİŞTİ!

"O, nurundan bir bir hüzmecik gönderdi de âlem nura gark oldu.

O, tek bir tohum ekti de bütün bu meyveler büyüdü gelişti!

Aşk bahçesinde birliğin kıvılcımı çaktı da

Dallar, ağaçlar, yapraklar, dikenler, hepsi birden çiçeğe durdu!"

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