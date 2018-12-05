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Aşkın kavurduğu güneş

Bu kitapta yazılanların neredeyse tümü ilk kez gün ışığına çıkıyor, metinle çok sıkı bağ kuran fotoğrafların ve belgelerin neredeyse tümü ilk kez yayınlanıyor. Radi Dikici'nin 'ı anlatan o müthiş kitabından sonra, efsane sanatçı 'in hayatını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 5.12.2018 16:13 Güncelleme Tarihi: 5.12.2018 16:18
Aşkın kavurduğu güneş Zeki Müren

Onu hiç böyle tanımadınız, bilmediniz…

Bu kitapta yazılanların neredeyse tümü ilk kez gün ışığına çıkıyor, metinle çok sıkı bağ kuran fotoğrafların ve belgelerin neredeyse tümü ilk kez yayınlanıyor…

TAHMİNLERİNİZİN ÖTESİNDE BÜYÜK BİR ZEKİ MÜREN VAR

Bu kitapta, inatçılığı, kıskançlığı, kindarlığı, hasisliği gibi zaaflarının yanısıra, ulaştığı yerde tek olma arzusuyla yanan ve bazen de anlaşılmaz bir gönül zenginliği sergileyip, âşık olduğu zaman onu sonuna kadar yaşayan bir insan var…

Bu kitapta, büyük sanatkâr, sizin hayalleriniz ötesinde, tahminlerinizin ötesinde büyük bir Zeki Müren var…

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Aşkın kavurduğu güneş Zeki Müren
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