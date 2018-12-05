Bakır Tencere: Lezzet ve mutluluk için...

Dünya mutfağından farklı örnekleri, vegan ve vejeteryan lezzetleri, Türk mutfağından baş tacı yemekleri ve yemeğe dair doğru temel bilgileri şefinden aktaran bu kitaptaki tarifleri mutfak deneyiminiz az olsa da yapabilir, herkesin yüzünü güldürüp beğeni toplayabilirsiniz.

Şef Semen Öner'in hazırladığı kitaptaki bu yemekleri ister günlük, ister davet yemekleri olarak hazırlayabilirsiniz. Tüm yemekleri deneyin ve yemek yapmanın keyfine varın. Sevdiklerinize yemek yapmak, ruhunuza iyi gelir. Sofrada paylaşılan anın mutluluğunu yaşar, anıları derleyip, her yeni tadla birlikteliğinizin tazelendiğini hissedersiniz. Bakır Tencere hayatınızda ve mutfakta harikalar yaratmanıza vesile olsun. Sohbetiniz lezzetli, sağlığınız yerinde, mutluluğunuz daim olsun.

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