‘Çingenemizin’ zamanı

BUGÜN NELER OLDU

Çingene Kızı mozaiğinin ABD'den getirilen çalıntı parçaları yarın görücüye çıkıyor. 1960'lı yıllar da kazılar esnasında parçalanan ve yasadışı yollarla yurt dışına çıkarılan mozaiğin 12 kayıp parçasının ABD'de olduğu tespit edilince Türkiye harekete geçti. Ohio Bowling Green State Üniversitesi'ndeki parçalar 58 yıl sonra 26 Kasım'da Türkiye'ye getirildi. Zeugma Mozaik Müzesi'ne teslim edilen parçaların sergilenmesi için geçici bir platform oluşturuldu. Parçaların bakımları özenle yapılarak sergi alanına yerleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katılacağı törenle sergilenecek parçalar daha sonra gerçek ve kalıcı yeri olan Çingene Kızı mozaiğindeki yerlerine yerleştirilerek sergilenecek.SABAH'a konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "2.5 yıldır bu parçaların evine getirilmesi için çalışıyorduk. Tüm dünyanın aklında Zeugma deyince bu 3 boyutlu eser vardı. Ama biz bu esere baktığımızda, 'Acaba ailesi ne zaman tamamlanacak' diyorduk. Şükür o eksik parçalar getirildi ve evinde artık" diye konuştu. Şahin şöyle devam etti: "Bir protokol yaptık. İmitasyonlarını ve replikalarını yapıp ABD'ye göndereceğiz. Bizde çok iyi mozaik sanatçıları var. Kendi ellerimle getirdim. Bizim yaptıklarımızı da kendi ellerimle götürüp teslim edeceğim. Çingene Kızı'nı ailesine kavuşturduk. Şehirde sloganlarımızdan birisi, 'Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı' diyorduk. Artık bir nedenimiz daha var. Tüm dünyayı buraya davet edeceğiz. Artık Çingene Kızımız ailesiyle görücüye çıkıyor."