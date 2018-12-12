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, ‘Hep Sonradan’ ile yaşamından kesitlerle ilk kez tiyatro sahnesinde!

’nin en güçlü sesleri arasında yerini almış sanatçı ’nın hem eserlerinin hem de yaşamından kesitlerin de yer aldığı müzikli tiyatro oyunu ‘Hep Sonradan’ için geri sayım başladı. ‘Hep Sonradan’, ’te sürgünde yaşayan Salih’in, hastalığından dolayı çocukluk arkadaşı olan Ahmet Kaya’yı ve müziklerini unutmama, hatırlama çabası üzerinden çarpıcı bir hikayeleştirme ile sahnede olacak.

Giriş Tarihi: 12.12.2018 11:21 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 11:21
Ahmet Kaya, ‘Hep Sonradan’ ile yaşamından kesitlerle ilk kez tiyatro sahnesinde!

Yakın tarihe dair toplumsal hafızayı güncelleyen ve hem bu hafızaya hem de Ahmet Kaya şahsında diğer sürgün hikayelerine de bir saygı duruşu sunan 'Hep Sonradan' hikayelere şarkıların tanıklık ettiği fakat sahne dili bakımından müzikal de olmayan bir "ilk" olma özelliği taşıyor.

Türkiye'nin en güçlü sesleri arasında yerini almış sanatçı Ahmet Kaya'nın hem eserlerinin hem de yaşamından kesitlerin de yer aldığı müzikli tiyatro oyunu 'Hep Sonradan' için geri sayım başladı. 'Hep Sonradan', Paris'te sürgünde yaşayan Salih'in, hastalığından dolayı çocukluk arkadaşı olan Ahmet Kaya'yı ve müziklerini unutmama, hatırlama çabası üzerinden çarpıcı bir hikayeleştirme ile sahnede olacak.

Yakın tarihe dair toplumsal hafızayı güncelleyen ve hem bu hafızaya hem de Ahmet Kaya şahsında diğer sürgün hikayelerine de bir saygı duruşu sunan 'Hep Sonradan' hikayelere şarkıların tanıklık ettiği fakat sahne dili bakımından müzikal de olmayan bir "ilk" olma özelliği taşıyor.

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Ahmet Kaya, ‘Hep Sonradan’ ile yaşamından kesitlerle ilk kez tiyatro sahnesinde!
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