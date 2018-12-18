ANTÇEV'den karma sergi

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki sergi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinin müzik dinletisi eşliğinde açıldı. 31 resim, rölyef, seramik, geleneksel el sanatları sanatçısının destek verdiği sergide, son bir yıl içerisinde üretilen sanat çalışmaları sergilendi. Eserlerin satışından elde edilecek gelir, öğrencilere burs olarak verilecek.

ANTÇEV Başkanı Sema Ekeke, 1995 yılında 228 gönüllüyle kurulan derneğin, bilimsel düşünen, düşündüğünü ifade edebilen, sorgulayan, araştıran, üreten, kendi iç yaratıcılığını harekete geçiren, özgüveni gelişmiş sorumluluk sahibi gençlerin yetiştirilmesi amacıyla eğitim programları hayata geçirdiğini kaydetti.

ANTÇEV Müdürü Niber Avcı da üniversite öğrencileri başta olmak üzere çok sayıda gence eğitim programı desteği verdiğini belirtti. Avcı, "Gençlerin kültürel gelişimi için resim sergisi, tiyatro, eğitim seminerleri ve konferanslar düzenliyoruz, sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyoruz, çok sayıda kişinin yaşamına olumlu anlamda dokunuyoruz" dedi.

Farklı konularda üretilmiş yağlıboya, akrilik boya, suluboya çalışması resimlerin, üç boyutlu rölyef ve seramik çalışmalarının yer aldığı sergi, 22 Aralık'a kadar açık kalacak.