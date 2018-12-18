Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kültür Sanat Haberleri > ANTÇEV'den karma sergi

'den karma sergi

Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı () üyesi sanatçılar, eserlerini 15'inci geleneksel karma sergide bir araya getirip sanatseverlerin beğenisine sundu.

DHA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018 15:29 Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 15:29
ANTÇEV'den karma sergi

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki sergi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinin müzik dinletisi eşliğinde açıldı. 31 resim, rölyef, seramik, geleneksel el sanatları sanatçısının destek verdiği sergide, son bir yıl içerisinde üretilen sanat çalışmaları sergilendi. Eserlerin satışından elde edilecek gelir, öğrencilere burs olarak verilecek.

ANTÇEV Başkanı Sema Ekeke, 1995 yılında 228 gönüllüyle kurulan derneğin, bilimsel düşünen, düşündüğünü ifade edebilen, sorgulayan, araştıran, üreten, kendi iç yaratıcılığını harekete geçiren, özgüveni gelişmiş sorumluluk sahibi gençlerin yetiştirilmesi amacıyla eğitim programları hayata geçirdiğini kaydetti.

ANTÇEV Müdürü Niber Avcı da üniversite öğrencileri başta olmak üzere çok sayıda gence eğitim programı desteği verdiğini belirtti. Avcı, "Gençlerin kültürel gelişimi için resim sergisi, tiyatro, eğitim seminerleri ve konferanslar düzenliyoruz, sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyoruz, çok sayıda kişinin yaşamına olumlu anlamda dokunuyoruz" dedi.

Farklı konularda üretilmiş yağlıboya, akrilik boya, suluboya çalışması resimlerin, üç boyutlu rölyef ve seramik çalışmalarının yer aldığı sergi, 22 Aralık'a kadar açık kalacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ANTÇEV'den karma sergi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN