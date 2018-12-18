‘Deliler ve Meczuplar’ görücüye çıktı

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"Tarihsel Serüvende İstanbul'un Delileri ve Meczupları" projesinin sergisi, Cağaloğlu'nda Bağımsız Sanat Vakfı ile Yeni Dünya Vakfı'nda eş zamanlı olarak geçen hafta ziyarete açıldı. 13 Ocak'a kadar sürecek sergilerde ziyaretçiler resim, heykel, cam, seramik, video ve enstalasyon çalışmaları görebilecek.Bağımsız Sanat Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Yazıcı "İstanbul genelinde Bizans'tan başlayarak Roma, Osmanlı ve bugüne dair meczuplar ve delilerle ilgili bulgular elde etmeye çalıştık. Hikâyelerinden ve kıssalardan yola çıkarak onların kabirlerini araştırdık" dedi. Meczupluk ile delilik arasında önemli farklar olduğuna işaret eden Yazıcı, "Meczuplar, aklını kendi isteğiyle terk edip aşk yolunda arayışa giren insanlardır" diye konuştu. Sergilerde 43 sanatçı ve 50'yi aşkın çalışma bulunuyor.