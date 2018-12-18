TBMM Meclis Heyeti’nden ‘Gül Baba Türbesi’ne ziyaret

Açılışı 9 Ekim'de Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı sayın Viktor Orban tarafından yapılan Gül Baba Türbesi ve Kültür Merkezi, Gül Baba Vakfı Başkanı Adnan Polat'ın ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ve TBMM'den gelen heyeti ağırladı. Türbeyi ziyarete gelen sayın Yıldırım'a TBMM Başkanlık Divanı Üyesi sayın İshak Gazel ve sayın Barış Karadeniz, TBMM İçişleri Komisyon Üyesi sayın Cemil Yaman, TBMM Meclis İdare Amiri sayın Erkan Haberal ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi sayın Dursun Ataş da eşlik etti. Gül Baba Vakfı Başkan Vekili Suat Karakuş ve Gül Baba Vakfı Genel Müdürü Istvan Szalai'nin eşlik ettiği heyet, açıldığı günden itibaren yoğun ilgi gören Türbe'nin ve gül bahçelerinin yanı sıra Gül Baba Kültür Merkezi'nde bulunan "Gül Baba Sergisi" ve "Aya Sofya Sergisi"ni de gezdiler.

Gül Baba Türbesi'nde TBMM Başkanı sayın Binali Yıldırım ve Meclis Heyeti'ni karşılayan Gül Baba Vakfı Başkanı Adnan Polat, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederek "Türk-Macar dostluğunun simgesi haline gelen Gül Baba Türbesi'nin açılışını, 2 yıl süren restorasyonun ardından geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdik. Burası eskiden yılda sadece toplam iki-üç bin kişinin ziyaret ettiği bir yerken; açılışını yaptığımız günden beri din, dil, ırk, mezhep, yaş fark etmeksizin on binlerce insanı ağırladı. Bugün de Türbe'yi ziyarete gelen TBMM Başkanı sayın Binali Yıldırım ve Meclis Heyeti'mizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gül Baba Türbesi'nin restorasyonu için TİKA'ye ve verdikleri destek için de ayrıca hükümetimize teşekkür ediyoruz. Gül Baba Vakfı olarak farklı kültürel, sanatsal ve akademik projelerimizle Türkiye ve Macaristan'daki çalışmalarımıza devam ederek, Macar ve Türk halkı arasındaki bağları güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Türk kültürünün ve medeniyetinin dünyaya yayılmasında varlığıyla hizmet eden, bugün de türbesiyle Türk-Macar dostluğunun nişanesi olan Türk tarihinin önemli şahsiyetlerinden Gül Baba'nın Türbesi, Budapeşte'nin en güzide bölgelerinden Tuna Nehri'ne bakan Rozsadomb'da (Gül Tepesi) yer alıyor.

Ziyaretçiler tarafından büyük ilgiyle ve merakla karşılanan Türbe'deki Gül Baba Sergisi, "Macaristan'da Osmanlılar", "Dervişlerin Dünyası", "Gül Baba", "Hatıraların Gül Babası" ve "Macarların Gül Babası" başlıklarıyla birbiriyle bağlantılı 5 adet tematik salondan oluşuyor. TİKA (Türkiye Koordinasyon ve İşbirliği Ajansı) tarafından hazırlanan sergide Macaristan'da bulunan Osmanlı dönemine ait çeşitli objeler ve bilgi panoların yanı sıra dervişlerin kullandığı eşyalar, kıyafetler, arşiv belgeleri de sergileniyor.