“Hep sonradan” seyirci karşısına çıkıyor

Hep Sonradan, Paris'te sürgünde yaşayan Salih'in, hastalığından dolayı çocukluk arkadaşı olan Ahmet Kaya'yı ve müziklerini unutmama, hatırlama çabası üzerinden çarpıcı bir hikayeleştirme ile sahnede olacak. Yakın tarihe dair toplumsal hafızayı güncelleyen ve hem bu hafızaya hem de Ahmet Kaya şahsında diğer sürgün hikayelerine de bir saygı duruşu sunan 'Hep Sonradan' hikayelere şarkıların tanıklık ettiği bir 'ilk' olma özelliği taşıyor.

İLK OLMAZ ÖZELLİĞİYLE SEYİRCİ KARŞISINA ÇIKIYOR

Ünlü yönetmen Onur Ünlü'nün süpervizör olduğu Hep Sonradan'ın yönetmenlik koltuğunda Metin Göksel yer alırken, oyuncu kadrosunda Cüneyt Yalaz, Elit Andaç Çam, Ahmet Melih Yılmaz, Saim Güveloğlu, Ferya Soysal ve Banu Açıkdeniz gibi deneyimli oyuncular yer alıyor.Hem Ahmet Kaya'nın hayatından çarpıcı kesitlere, hem de birbirinden güzel Ahmet Kaya şarkılarını Kardeş Türküler yorumuyla sahneye yansıtacak olan Hep Sonradan, 'ilk' olma özelliğiyle meraklılarının karşısına çıkıyor.