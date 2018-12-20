YER GÖK PR kitabının lansman toplantısı yapıldı

İletişimde liderin öneminin altını çizerek kiriz yönetimi, dijital havacılık uygulamaları, havacılıkta insan kaynakları yönetimi ve kurumsal iletişim, havacılık eğitimi konularının ele alındığı bölümlerden oluşan YER GÖK PR, hepimize güvenli, huzurlu, mutlu "gerçek" bir yolculuğun nasıl inşa edildiğini öğretiyor. Dr. Meltem ÇİÇEK editörlüğünde hayata geçen ve yazarları arasında Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin KARASAR'ın da yer aldığı çalışma, sektör & akademi işbirliğini vurgulaması, üniversitelerin havacılık bölümü öğrencilerine sektördeki uygulamalardan örnekler sunması bakımından kaynak kitap olma özelliği taşıyor.

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