Minik eller fidan dikti

Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği 'Minik Ellerden Lavanta Kokan Bahçeler' projesi kapsamında 125. Yıl Anaokulu öğrencileri ve öğretmeleri, denetimli serbestlikten faydalanan yükümlüler ve denetimli serbestlik personeli fidan dikti. Etkinliğe Denetim Serbestlik Müdürü Abdurrahman Çaba, 125. Yıl Anaokulu Müdürü Tutku Metin, psikolog Duygu Özcan, sosyolog Meliha Apaydın, infaz koruma memurları Barış Kırtaş ve İsmail Demir de katıldı.

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