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Minik eller fidan dikti

'ın Dinar ilçesinde, 'Minik Ellerden Lavanta Kokan Bahçeler' projesi kapsamında çocuklar fidan dikti.

DHA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 21.12.2018 15:02

Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği 'Minik Ellerden Lavanta Kokan Bahçeler' projesi kapsamında 125. Yıl Anaokulu öğrencileri ve öğretmeleri, denetimli serbestlikten faydalanan yükümlüler ve denetimli serbestlik personeli fidan dikti. Etkinliğe Denetim Serbestlik Müdürü Abdurrahman Çaba, 125. Yıl Anaokulu Müdürü Tutku Metin, psikolog Duygu Özcan, sosyolog Meliha Apaydın, infaz koruma memurları Barış Kırtaş ve İsmail Demir de katıldı.

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Minik eller fidan dikti
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