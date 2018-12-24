Ünlü nöropsikolog Doktor William Stixrud ve çocukların hayatlarında harikalar yaratan bir eğitimci olan Ned Johnson, uzun yıllar çocuklarla birlikte çalıştıktan sonra, onların gelecekteki başarılarını ve nasıl bir yetişkine dönüşeceklerini etkileyen büyük bir şey keşfetti: Stres. Çocukların sağlıklı gelişmesinin önündeki belki de en büyük engellerden biri zehirli stres. Panzehri ise çocukların sorumluluk alma ve kontrol becerilerini güçlendirmek.

Tecrübe, beyin bilimi ve davranışsal terapiyi bir arayan getiren bu kitap, çocuklarınıza parlak bir geleceğe giden yolu gösterebilmeniz için yazıldı. Çünkü ebeveynler olarak yapabileceğiniz en güzel şey bu: Yol göstermek. Yol boyunca direksiyonu elinde tutması gerekense kendi gücüne inanan çocuğunuz. Gücünü Kendinden Alan Çocuk, yalnızca ebeveynler için değil, öğretmenler, uzmanlar, profesyoneller kısacası çocuklarla iletişim hâlinde olan herkes için bir başucu kaynağı.

KİTABI SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN!