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’den “Hal-Beden-Zihin” sergisi

Giriş Tarihi: 26.12.2018
KADEM’den “Hal-Beden-Zihin” sergisi
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen "Senede Bir Defa" Sergisi bu y��l "Hâl-Beden- Zihin" temasıyla gerçekleştirilecek. 37 farklı ülkeden kadın sanatçının eserlerinin yer alacağı sergi İBB Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde 29 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak. KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal'ın katılımlarıyla açılışı gerçekleştirilecek sergi bir ay boyunca açık kalacak. Sergi kapsamında çeşitli oturumlar düzenlenecek ve kadının sanat dünyasındaki yeri tartışılacak.
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KADEM’den “Hal-Beden-Zihin” sergisi
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