Dört bir yanda Mehmet Akif

BUGÜN NELER OLDU

İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy, 82'nci ölüm yıldönümünde ülkenin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle anıldı. Ersoy'u anma törenlerinin dünkü adresi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) oldu. MAKÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'ndaki panelde konuşan Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz "Akif gibi tarihte çok önemli bir misyon edinmiş, sadece yazılarıyla değil kişiliği ve ahlakıyla iz bırakmış bir şahsiyeti anıyor olmak farlı bir dünya içinde bir yolculuk sunuyor bize" dedi. Üniversite öğrencileri de bir başka etkinlikte Ersoy'un cenazesinin kaldırmasını temsili olarak canlandırdı. Van'da Ersoy'un hayatından kesitler ve Çanakkale destanını anlatan tiyatro oyunu "Korkma", izleyiciyle buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım da anma nedeniyle mesaj yayımladı.