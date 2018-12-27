Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, ERÜ’de anıldı

Veteriner Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen anma programına, TBMM Eski Başkanı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Mehmet Akif Ersoy'un eserlerinden bestelenen müzik dinletisi sunuldu.

Anma programındaki konuşmalarda, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, fakülteleri hakkında bilgiler verdi.

Dekan İnci, "Misyonumuz mükemmel eğitim ile global rekabete hazırlanan öğrencilerimizi cesaretlendirmektir. Onlara başarı basamaklarının, disiplin, takım çalışması, güven, alçak gönüllülük, eşitlik ve cesaretten oluştuğunu öğretiyoruz" dedi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yaşantısı ve eserleri ile örnek alınması gerektiğini söyledi.

Rektör Çalış, "Mehmet Akif Ersoy'u iyi anlamalı, eserlerinde verdiği mesajlardan gerekli dersleri çıkarmalıyız. Çoğu çileli 63 yıllık ömrüne çok sayıda eser sığdıran Mehmet Akif Ersoy, milli mücadele dönemini eserlerine en iyi şekilde yansıtmış ve Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesine sürekli vurgu yapmıştır. Mehmet Akif Ersoy'un en büyük eseri olan İstiklal Marşımızı, Millet olarak ilelebet muhafaza edeceğiz.Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ölümünün 82. yıldönümünde rahmet ve şükranla anıyor ve böyle bir önemli etkinliği düzenlemelerinden dolayı Veteriner Fakültemize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programın son konuşmacısı TBMM Eski Başkanı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan ise, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u yaşamını ve başta İstiklal Marşı olmak üzere yazdığı eserlerdeki manayı anlattı.

Konuşmasının ardından TBMM Eski Başkanı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan'a, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, hediye takdiminde bulundu.

Program, Mehmet Akif Ersoy Bilim Ödülleri'nin sahiplerine verilmesinin ardından sona erdi.