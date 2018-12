AN Lushan Ayaklanması kaç yılında olmuştur önemi nedir?

AN Lushan Ayaklanması günümüzde bile dünyada eşi benzeri görülmemiş bir ayaklanmadır. Bu ayaklanmanın en önemli etkisi ise 36 milyon kişinin hayatını kaybetmesidir. Bu 755 yılında dünya nüfusunun 6'da 1'ine denk geliyordu. İsyanın bir diğer özelliği ise Türk soyundan olan An Lushan isimli bir genç tarafından gerçekleştirilmesidir. Moğolistan'da büyümüş olan AN Lushan genç bir çocukken Çin ordusuna katılmış ve kısa süre içerisinde generalliğe kadar yükselmiştir. Bu süreç zarfında ordu içinde gösterdiği başarılı performanslar ile de bir numaralı adam olmuştur. Kısa süre içerisinde üç kuzey Çin eyaletinin askeri valisi ve Tang hanedanı İmparatoru Xuan Zong'un en çok sevdiği saray mensubu haline gelmişti.

İmparatorun güçlü komutanın ölmesi ile birlikte an Lushan görev için başvuruda bulundu. Ancak başvurusu kabul görmedi. An Luşhan imparator Huanzong tarafından üç garnizon komutanlığına getirildi. Ancak An Lushan bu durumdan memnun olmadı ve eyaletine dönerek ordusunu topladı. Ve Çin'in doğu başkenti olan Loyang'a doğru ilerledi. Bu bölgeyi kısa sürede ele geçiren Lushan, kendini Büyük Yen İmparatorluğu'nun hükümdarı ilan etti.

Daha sonra imparatorluğun başkenti Ch'ang-an'a doğru ilerlediler ve burayı da uzun uğraşlar sonucu almayı başardılar. İmparator kaçmak zorunda kaldı. Loyang'da kalan An Lushan'ın sağlığı kötüye gitmeye ve rahatsızlanmaya başlamıştır. Daha sonra en büyük oğlu tarafından sarayda 757 yılında öldürülmüştür. Her ne kadar başarısız bir isyan olsa da onun başlattığı insan neticesinde o dönem dünya nüfusunun 6'da 1'i kadar insan hayatını kaybetmiştir. Bu ayaklanma da tam olarak 36 milyon kişi ölmüştür.