Koyunhisar savaşı önemi nedir? Koyunhisar savaşı hangi tarihte yapıldı?

Koyunhisar savaşı 1302 yılında Osman Gazi'nin başında olduğu Osmanlı beyliği ile Bizans ordusu arasında yapılmıştır. Bu savaşın en önemli etkenlerinden biri ise Osmanlı ilk kez doğrudan Bizans ordusu ile savaş yapmıştır.

Osman Gazi Kulacahisar, Domaniç ve Bizans zaferlerinin ardından kendisine İznik'i hedef olarak seçmişti. Bu durumdan rahatsız olan Bizans valileri ve Rumeli'de bulunan Hıristiyan beyleri Bizans Hükümdarı, 9. Mihail Palaigolos'den yardım istediler. Bu durum üzerine zaten Bizans için büyük bir tehdit oluşturan Türkleri durdurmak ve gelecek kuşatmayı bertaraf etmek için 5 farklı ilin tekfurları güçlerini birleştirerek Osman Gazi komutasındaki Türk ordusuna karşı koymaya çalıştılar. Osmanlılar Bizanslıların güçlü tekfurlarını mağlup ederek büyük bir zafere imza atmışlardır. Bu durum neticesinde zaten gücü zayıflamış olan Bizans iyiden iyiye gücünü kaybetmeye başlamıştır. Osmanlıların büyük zaferinin ardından Osman Gazi ününe ün katmış ve Anadolu'nun dört bir yanından Osmanlı ordusuna katılmak isteyen çok sayıda gönüllü gelmiştir.

Osman Gazi savaştan önce bölgelere 100 kişilik gözcü ekibi yerleştirerek olası bir karşı hareketi önceden görmek istiyordu. Nitekim, Bizans ordusunda yaşanan hareketliliği farkeden gözcüler Osman Gazi'ye haber verdiler. Bunun sonucu Osman Gazi, 2000 civarında Bizans kuvveti 5000 civarında Osmanlı kuvvetleri karşısında çaresiz kaldılar.

2.000 askerlik Bizans kuvveti Yalova'dan İznik'e doğru ilerlerken Osmanlı Birlikleri kendilerini Koyunhisar mevkiinde karşıladı. Bizans ordusu bu hamleyi beklemiyordu. Zira İznik'in kuşatması başlamış ve devam etmekteydi. Osman Gazinin tüm gücü ile kuşatmada olacağını düşünen Bizans kuvvetleri 5.000 kişilik Osmanlı kuvvetleri ile karşısında çaresiz kaldı. Mukavemet göstermek yerine en az kayıpla dönebilmek için çarpışarak geri çekildiler ve gemilerle Bizans'a geri döndüler.