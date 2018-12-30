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‘Şimdi Barış’ yetim kaldı

Giriş Tarihi: 30.12.2018
‘Şimdi Barış’ yetim kaldı
İsrailli ünlü yazar Amos Oz kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
Amos Oz asıl adıyla Amos Klausner (4 Mayıs 1939) İsrailli romancı, gazeteci, yazar ve barış yanlısı aktivistti. Üniversite yıllarından beri İsrail-Filistin süreci üstüne sunduğu barışçıl çözüm önerileri ve pozitif demeçleriyle tanındı. İsrail-Filistin ihtilafı için iki devletli çözüm planının İsrail'deki ilk savunucularından olan Oz, İsrail'deki barış örgütü Şimdi Barış (Peace Now)ın kurucularındandı.
Eserleri 20'den fazla dile çevrilen İsrailli yazar Amos Oz, 79 yaşında hayatını kaybetti. Oz, İsrail'de barış yanlısı cephenin en önde gelen seslerinden biriydi.
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