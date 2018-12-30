Sırpsındığı Savaşı kaç yılında oldu önemi nedir?

Sırpsındığı Savaşı Osmanlı ile Balkanlarda bulunan Hristiyan devletler arasında yapılmıştır. Sırp, Macar, Bulgar krallıkları ve Bosna, Eflak prenslikleri Osmanlı'nın ilerleyişi durdurmak için savaş başlatma gereği duymuşlardır. Bu savaşın en önemli detaylarından biri ise Osmanlı Devleti'ne karşı düzenlenen ilk haçlı seferi olmasıdır. 1364 yılında başlayan savaş, Macar Kralı I. Lajos, Prilep bölgesinin Sırp kökenli beyi Vukašin Mrnjavcevic, İvan Ugleşa, Eflak Prensi ve Bosna Prensi idaresindeki birliklerden oluşan 20.000 kişilik bir Haçlı ordusu kurulup Macaristan Kralı Lajos komutasında Edirne üzerine yürümesiyle başladı.

Osmanlı ordusu ise neredeyse haçlı birliklerinin yarısı kadardı. Lala Şahin Paşa idaresinde olan birliklerin toplam sayısı 12 bini geçmiyordu. Osmanlı Hükümdarı olan Murad Bey, Lala Şahin Paşa'ya haçlı ordusunun ilerleyişini yavaşlatması için emir vermişti. 10.000 kişilik akıncı birliği Haçlı ordusunun Meriç Irmağı'nı geçişini durdurmakla görevliydi. Ancak Haçlı Meriç Nehri'ni İslimye'de geçmiş ve Edirne'ye iki günlük yolu rahat bir şekilde ilerlemişlerdir. Savaşı kazandığını düşünen Haçlılar, rahatına bakmayı düşünmüşlerdir. Osmanlı ordusu ise gecenin karanlığından yararlanarak, Meriç nehrinin etrafındaki çevreleyen bataklıkları aşarak Haçlı ordusuna saldırdı. Bunun üzerine panikleyen ve hazırlıksız yakalanan Haçlı ordusu neye uğradığını şaşırdı ve kaçmak isterken bataklıklara düşüp boğuldular. Binlerce haçlı ordusu boğularak öldü.

Bu savaşın kazanılması ile birlikte Osmanlı, Batı Trakya'da güvenliğini ele aldı ve hâkimiyeti ele geçirdi. Meriç Irmağı'nın kontrolü ise Osmanlıya geçti. Bulgaristan vergiye bağlandı ve Osmanlı ilk kez karşılaştığı haçlı ordusunu mağlup etmeyi başardı. Balkanlarda yayılma kolaylaştı.